À medida que a eleição se aproxima, Macron tenta suavizar sua imagem

PARIS - Raramente um líder francês moderno abraçou os poderes da presidência com tanta força quanto Emmanuel Macron. Desde seus primeiros dias no cargo, Macron foi chamado de "Júpiter" pela mídia, o rei dos deuses que governava lançando raios.

Mas se essa imagem ajudou Macron a avançar em sua agenda, também o tornou um foco especial de raiva entre seus oponentes de uma forma extraordinária, mesmo para os padrões de um país onde o poder da presidência tem pouco equivalente em outros democracias ocidentais. “Morte ao rei” tem sido um grito frequente nos últimos anos durante protestos de rua, junto com guilhotinas improvisadas.

À medida que as eleições se aproximam em abril, essa imagem também se tornou uma responsabilidade política e deixou Macron lutando para encontrar o equilíbrio certo entre quase-rei e candidato eleitoral em uma cultura política que oscila entre o apego à monarquia e a propensão ao regicídio.

“Sou alguém bastante emotivo, mas que esconde isso”, disse o presidente, baixando os olhos no salão de baile dourado do Palácio do Eliseu, durante uma entrevista recente de duas horas na televisão. “Sou alguém bastante humano, acredito”, disse ele.

Macron, escreveu o jornal Le Monde, procurou "matar Júpiter simbolicamente".

Ainda assim, Macron aproveitou ao máximo as prerrogativas presidenciais para evitar até agora até mesmo declarar sua candidatura para um segundo mandato - embora isso seja considerado uma conclusão precipitada. Isso permitiu que ele atrasasse a descida do trono do “monarca republicano”, como a presidência às vezes é chamada, para se engajar em uma batalha inicial com seus oponentes.

Em vez disso, para aumentar as críticas, ele fez uma campanha furtiva por meses, alcançando os eleitores e deixando seus adversários brigando entre si.

“Seu objetivo é mostrar que ele é um monarca bem-humorado, um monarca humano, mas com autoridade”, disse Jean Garrigues, um importante historiador da cultura política da França. “O objetivo de seus adversários é mostrar Macron como um monarca indefeso, alguém que tem os poderes de um monarca, mas que é incapaz de colocá-los em uso.”

"Esse é o grande paradoxo francês", acrescentou Garrigues. “Um povo permanentemente em busca da democracia participativa que, ao mesmo tempo, espera tudo de seu monarca.”

Um presidente e primeiro-ministro

O presidente da França como um “monarca republicano” foi produto do pai da Quinta República, Charles de Gaulle. O herói da guerra e líder da paz, por meio de um disputado referendo nacional em 1962, transformou a presidência em um cargo personalizado, eleito pelo povo, uma figura providencial todo-poderosa.

"Você tem poder em torno de um homem que é o político com mais poder em seu sistema de todas as nações ocidentais", disse Vincent Martigny, professor de ciência política da Universidade de Nice e especialista em liderança em democracias. “Não há equivalente ao poder do presidente da república, com cheques tão fracos.”

Sob Macron, a assembléia nacional se tornou ainda menos um contrapeso. Seu partido, La République en Marche, foi um veículo que ele criou para sua candidatura; muitos de seus legisladores, que detêm a maioria na assembleia nacional, são neófitos a ele.

Macron, dizem os especialistas, escolheu dois primeiros-ministros fracos em uma tentativa de exercer controle direto sobre o governo, até mesmo substituindo seu primeiro premiê depois que ele se tornou muito popular. Ao mesmo tempo, como presidente, Macron não é responsabilizado pelo Parlamento, ao contrário dos primeiros-ministros.

"Não devemos misturar os papéis do presidente e do primeiro-ministro", disse Philippe Bas, senador de centro-direita que serviu como secretário-geral do presidente Jacques Chirac no Palácio do Eliseu. “O que Macron fez foi absorver a função de primeiro-ministro, o que é um problema porque ele não pode aparecer no Parlamento para defender seus projetos de lei.”

Esse desequilíbrio permitiu que Macron promovesse reformas econômicas no Parlamento, às vezes com pouca consulta - ou nenhuma votação, no caso de uma reforma do sistema previdenciário francês que provocou semanas de greves e protestos de rua, mas acabou sendo suspensa por causa da pandemia do coronavírus.

Macron supervisionou uma repressão aos manifestantes dos Coletes Amarelos que elevou a questão da violência policial a nível nacional. Suas medidas durante a pandemia foram adotadas a portas fechadas de um “conselho de defesa” e incluíram um estado de emergência e um dos bloqueios mais rígidos entre as democracias. Ele não cumpriu uma promessa anterior de capacitar o Parlamento através da introdução da representação proporcional.

Os limites das instituições democráticas

A total aceitação de Macron das prerrogativas presidenciais e sua imagem de indiferença se combinaram para expor os limites das instituições democráticas da França, disse Martigny. Os manifestantes dirigiram sua raiva a Macron, acrescentou, porque o Parlamento cada vez mais fraco e outras instituições governamentais são incapazes de lidar com suas preocupações.

“Dúvidas sobre a instituição da presidência vieram à tona muito mais durante os cinco anos de Macron no cargo, especialmente durante a crise dos Coletes Amarelos, que mostrou que havia um problema real com o sistema”, disse Martigny.

Segundo ele, Macron tentou contornar os limites institucionais com experimentos democráticos. Ele desarmou os protestos dos Coletes Amarelos, que foram desencadeados pelo aumento do imposto sobre a gasolina, ao se envolver sozinho em uma maratona de eventos da prefeitura por dois meses em um “grande debate”. E anunciou a criação de um painel para cidadãos elaborarem propostas sobre mudanças climáticas.

Mas os experimentos simplesmente mostraram que o poder flui através da presidência, disse Martigny. “O debate chegou a um fim abrupto”, disse ele.

Brice Teinturier, diretor da empresa de pesquisas Ipsos na França, disse que Macron, percebendo que sua imagem jupiteriana era uma desvantagem durante a crise dos Coletes Amarelos, agora conseguiu transformar seu forte estilo “bonapartista” em uma vantagem eleitoral. Ele observou que 60% dos eleitores disseram que Macron tinha estatura presidencial, 20 pontos percentuais a mais do que seus rivais mais próximos.

"Mesmo aqueles que não votaram nele reconhecem essa dimensão presidencial", disse Teinturier. “Ele se baseia em uma mistura de personificação, tomada de decisão, um estilo que é extravagante, muito para algumas pessoas, que traz de volta uma imagem de arrogância que ainda gruda nele. Mas desperta admiração.”

Fora da França, com seu discurso de uma “nação iniciante” e de transcender a política tradicional, Macron projetou uma imagem de modernidade desde o início. Mas na França, mesmo antes de concorrer à presidência em 2016, ele levantou as sobrancelhas com o que Garrigues, o historiador, descreveu como uma “concepção quase reacionária” da presidência.

Macron rejeitou as tentativas de seus dois antecessores de modernizar a instituição, disse Garrigues. Em uma entrevista em 2015 para a revista Le 1, Macron disse que as democracias eram incompletas. “Na política francesa”, disse ele, “a figura ausente é a do rei, cuja morte eu acho que fundamentalmente o povo francês não queria”.

Uma vez eleito, Macron se moveu para preencher esse suposto vazio - fazendo seu discurso de vitória em frente ao Louvre, a antiga residência real, e visitando os túmulos de antigos reis na Basílica de St.-Denis. Seu porta-voz na época chegou a enquadrar o fato de Macron pressionar a carne nas multidões como uma “forma de transcendência”: “O rei toca você, Deus cura você”.

Gaspard Koenig , um filósofo que iniciou uma campanha presidencial quixotesca, descreveu a transformação da presidência de De Gaulle como um “trauma democrático” para a França. O sistema atual inspira expectativas irreais entre os eleitores, que estão cada vez mais desiludidos, disse ele.

"Um homem deve salvar a todos e é culpado de todos os erros do país", disse Koenig.

Mesmo que Macron tenha tentado se livrar de sua imagem jupiteriana, em sua entrevista recente, ele ainda falou da grandeza real do salão de baile do Palácio do Eliseu, observou Alexis Lévrier, historiador que analisou o relacionamento de Macron com a mídia. Às vezes, ele adotava o tom de um rei se dirigindo ao seu povo, embora agora talvez mais gentil do que antes, acrescentou Lévrier.

Macron reconheceu ter dito coisas ofensivas durante sua presidência, como descrever a sociedade como dividida entre “pessoas que têm sucesso e pessoas que não são nada”. Ele tinha aprendido, disse ele.

Enquanto a câmera de televisão emoldurava o rosto de Macron em um close-up, ele disse que havia aprendido a “amar melhor” o povo francês , “com mais indulgência, benevolência”.