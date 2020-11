À medida que casos de coronavírus aumentam nos EUA, hospitais estão sob pressão em todo o país

WASHINGTON - Em Ohio, a rápida disseminação do vírus levou o sistema de saúde estadual ao limite. Expressando profunda preocupação, o governador republicano Mike DeWine prometeu fazer cumprir sua ordem de uso de máscara em todo o Estado e emitiu novas restrições às reuniões sociais. “Não podemos nos render a este vírus. Não podemos deixar correr solto”, disse ele.

E em Iowa, onde um número recorde de novas infecções em um dia coincidiu com um número recorde de mortes, a força-tarefa contra o coronavírus da Casa Branca emitiu um alerta terrível sobre “a disseminação implacável” por todo o Estado.

O número de novos casos diários de coronavírus nos Estados Unidos saltou de 104 mil na semana passada para mais de 145 mil na quarta-feira, um recorde histórico. Quase todas as métricas estão levando os Estados a adicionar novas restrições e hospitais a se prepararem para um futuro potencialmente sombrio.

"Estamos em um momento bastante crítico", disse Dave Dillon, porta-voz da Associação de Hospitais de Missouri. Em breve chegará o dia em que a equipe do hospital ficará abaixo dos padrões normalmente exigidos, disse ele.

“Embora tenhamos camas, essas camas são tão boas quanto o pessoal que você pode colocar ao redor delas. Existem hospitais neste momento que, em determinado momento, não conseguiram fazer internações”, disse Dillon.

Esta onda ocorre em um momento em que o presidente Donald Trump está lutando para permanecer no cargo, prestando pouca atenção à disseminação mortal do coronavírus. O presidente tuitou repetidamente na quarta-feira mensagens combativas que contestavam sua derrota eleitoral para Joe Biden, mas não abordavam a pandemia do coronavírus.

“O pior desta crise vai acontecer nas próximas seis a oito semanas”, disse David Rubin, diretor do PolicyLab do Hospital Infantil da Filadélfia. “A ironia é que este é o momento em que mais precisamos de nossa liderança pública."

O número de pacientes hospitalizados nacionalmente com covid-19 - mais de 64 mil na quarta-feira - está perto do pico da primeira onda no segundo trimestre e já ultrapassou os números causados ​​por infecções no Cinturão do Sol (região sul e sudoeste dos EUA) durante o pico do primeiro trimestre.

Dos pacientes hospitalizados, quase 3 mil estão em ventiladores - mais do que o dobro do número de pacientes ventilados em 1º de outubro, de acordo com os dados de rastreamento de coronavírus do Washington Post.

Com o aumento das infecções, vieram notícias mais perturbadoras: um aumento significativo no número de pessoas que morreram: mais 1.408 mortes foram relatadas na noite de quarta-feira. Tennessee, Alabama e Minnesota atingiram novos máximos em seu número diário de mortes.

Em Illinois, houve um novo pico de infecções - 12.657 - marcando um número de pelo menos 10 mil casos por dia na semana passada. O número de pacientes covid-19 hospitalizados no Estado é de 5.042, superando o antigo recorde, do final de abril. Suas 153 mortes foram quase o recorde estabelecido no final de maio.

Em Ohio, mais de 2.745 pessoas estão hospitalizadas com covid-19, número que dobrou nos últimos 16 dias, de acordo com dados do departamento de saúde analisados ​​pelo Washington Post. O Estado também relatou 76 mortes adicionais e 5.874 novas infecções confirmadas por teste.

Em Iowa, um número recorde de pacientes está em tratamento intensivo. O Estado teve um recorde de novos casos, 4.764, junto com 26 novas mortes, de acordo com o rastreador do Washington Post.

“Já não é mais mistério”, disse Albert Ko, um médico infectologista da Escola de Saúde Pública de Yale que está tratando de pacientes com 19 anos. “Estamos tendo uma transmissão generalizada. Vai piorar, certamente no próximo mês.”

Ação de Graças

Um grupo de profissionais de saúde de Illinois escreveu uma carta aberta ao governador democrata J.B. Pritzker e à prefeita de Chicago, também democrata, Lori Lightfoot, na segunda-feira, prevendo que “Illinois ultrapassará sua capacidade de leitos na UTI até o dia de Ação de Graças”.

Dois líderes do grupo, o Illinois Medical Professionals Action Collaborative Team (IMPACT), disseram que Illinois está "em uma má trajetória". “Os casos têm aumentado muito, especialmente em Illinois, onde nos últimos quatro dias tivemos mais de 10 mil casos, o maior número de casos que um Estado experimentou”, disse Vineet Arora, executivo-chefe da equipe.

Arora, que também é hospitalista da Universidade de Chicago, teme que a taxa de infecção atinja um ponto semelhante ao de Nova York no auge de seu pico no segundo trimestre, "onde os médicos estavam tendo que decidir se o paciente um tinha mais chances de sobreviverdo que o paciente dois."

Antecipando um novo aumento de pacientes com coronavírus, o sistema hospitalar da Cleveland Clinic decidiu adiar a maioria das cirurgias não essenciais que exigem leito hospitalar, de acordo com um memorando interno circulado na quarta-feira.

O Sistema de Saúde da Universidade de Kansas começou a tomar medidas para gerenciar a capacidade, disse David Wild, vice-presidente de melhoria de desempenho. Os médicos foram solicitados a determinar quais procedimentos são "postergáveis" para liberar espaço, e eles tiveram que recusar alguns pedidos de transferência.

O centro médico da universidade costuma receber transferências de toda a área porque oferece serviços especializados que outros hospitais não oferecem, incluindo recolocação de membros, tratamento especializado em queimaduras e tratamento de leucemia. “Rotineiramente temos que dizer, 'Talvez não hoje,' ou tomar uma decisão sobre se o paciente pode ficar onde está porque estamos perto de nossa capacidade", disse Wild. "Para adicionar a isso, nós temos visto um número crescente de chamados de hospitais em Missouri e Kansas que estão fora de nossos padrões normais de encaminhamento.

“Também vimos um rápido aumento no número de chamadas de Oklahoma, Texas, Arkansas, Iowa, Nebraska. Normalmente não vemos chamadas desses lugares, mas estamos recebendo agora. E eles estão dizendo: ‘Ligamos para todos os lugares entre o seu hospital e o nosso. E eles não podem nos ajudar agora'. Portanto, definitivamente há sinais de que a capacidade no meio-oeste é um problema”, disse Wild.

Em maio, o sistema de saúde negou cerca de 40 transferências no total. Em outubro, negou 140 transferências. Steve Stites, vice-presidente executivo de assuntos clínicos e diretor médico do sistema de saúde, disse esperar que o índice de negações tenha subido ainda mais desde 1º de novembro.

Hospitais sobrecarregados

“Isso prejudica muito as áreas rurais porque muitas vezes não há recursos para cuidar dos pacientes e, por isso, fazem sete ou oito ligações para tentar transferir um paciente”, disse Stites. “Então, eles passam uma média de quatro ou cinco horas, que é o que estamos ouvindo de nossos colegas da zona rural, antes que possam encontrar alguém para aceitar um paciente.”

Os hospitais estão sendo forçados a tomar decisões difíceis para aliviar médicos e enfermeiras exaustos, disse Janis Orlowski, diretor de saúde da Association of American Medical Colleges.

Muitos hospitais contam com enfermeiras visitantes para complementar suas equipes. “Podemos ver na UTI que as pessoas estão tão ocupadas e têm tantos turnos que precisam de uma pausa”, disse Orlowski.

Portanto, os anestesiologistas que são especialistas no uso de ventiladores estão sendo transferidos para a terapia intensiva. Os técnicos estão sendo solicitados a substituir os enfermeiros e os trabalhadores ambulatoriais estão fazendo turnos nos hospitais.

Como há seis meses, os hospitais reclamam da falta de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e protetores faciais. “É uma grande preocupação”, disse Orlowski. “Quando vimos o início da pandemia, foi em uma base contínua - alguns casos em Washington, outros em Nova York.

Agora estamos vendo aumentos em todos os lugares. Estamos vendo hospitais sob pressão em todo o país. O que estamos vendo não é apenas esgotamento, mas muitas complicações causadas pelo estresse dos profissionais médicos por um longo período de tempo. ”

Alguns médicos vêem um retorno aos dias sombrios da meses atrás, quando o coronavírus invadiu asilos, causando centenas de mortes. “Obviamente, dá-se muita atenção aos hospitais, mas acho que os grandes pontos de pressão serão nossos lares de idosos”, disse Ko. “Se há um lugar que vai ceder por causa da epidemia cobiçosa, será uma casa de repouso. Você tem apenas um número limitado de profissionais de enfermagem qualificados que sabem como fazer a prevenção de infecções adequada.”