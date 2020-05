À medida que Estados reabrem, governadores dos EUA equilibram os riscos de novos casos de covid-19

Rick Rojas e Melina Delkic, The New York Times

A dor da paralisação das atividades por conta do novo coronavírus, em termos de economias e vidas destruídas, tem sido inconfundível. Agora, os governadores dos Estados Unidos estão ponderando os riscos de reabrir (os estabelecimentos fechados), e, principalmente, se isso levaria a uma onda de novos casos e mortes.

"Este é realmente o momento mais crucial e mais perigoso", disse o governador republicano Mike DeWine, de Ohio, no programa da CNN "State of the Union" no domingo. “Tudo isso é um trabalho em andamento. Nós pensamos que era um grande risco não abrir. Mas também sabemos que há um risco enorme na abertura ".

Autoridades estaduais disseram que estavam sendo pressionadas a reabrir o comércio e traçar um caminho para os Estados recuarem em direção a uma aparência de normalidade, e algumas já estavam discutindo planos para reabrir escolas em setembro.

O impulso para a reabertura foi alimentado por uma frustração crescente, à medida que o desemprego aumenta, as empresas declaram falência ou anunciam que não podem sobreviver às paralisações e os temores se intensificam em relação a devastação econômica duradoura. Algumas empresas até reabriram desafiando as ordens do Estado. Uma proprietária de um salão de beleza em Salem, Oregon, pagou US$ 14 mil em multas por violar a ordem que pedia a todos que ficassem em casa.

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, disse à CNN: "Entendo profundamente o estresse e a ansiedade que as pessoas têm, que sonhos inteiros foram destruídos por causa das paralisações, suas contas de poupança se esgotaram e suas classificações de crédito foram destruídas".

"A questão é", acrescentou, "como voltar atrás e fazer modificações significativas na ordem de que todos fiquem em casa?"

Mas os governadores também reconheceram as preocupações com um novo ressurgimento de casos de covid-19 e que são assombrados por imagens de restaurantes e lojas cheias de clientes com rostos descobertos.

"Este é um vírus sobre o qual ainda estamos aprendendo muito", disse DeWine. "Não sabemos quase nada acerca dele. Hoje sabemos mais do que há dois meses, três meses atrás.”

A resposta ao novo coronavírus foi definida pelo equilíbrio entre tentar conter a propagação do vírus e minimizar os danos econômicos. Em grande parte do país, o pêndulo girou em favor da economia.

A mudança ocorreu quando os números nacionais de novos casos relatados do vírus diminuíram nas últimas semanas e à medida que mais Estados permitiram que uma ampla gama de estabelecimentos retornasse às atividades. Mais de dois terços dos Estados relaxaram significativamente as restrições. Califórnia, Nova York e Washington estão entre os que reabriram parcialmente em um nível regional. Illinois, Michigan e Nova Jersey permanecem totalmente fechados.

Na sexta-feira, a contagem diária de novos casos diminuía em 19 Estados e aumentava em três, mantendo-se no restante, segundo um banco de dados mantido pelo The New York Times.

Em uma aparição no programa da CBS “Face the Nation”, Alex Azar, secretário de saúde e serviços humanos, desafiou a estrutura do debate como um equilíbrio entre preocupações econômicas e de saúde.

"Na verdade, é saúde versus saúde", disse ele, observando as consequências da saúde mental, bem como a redução de procedimentos cardíacos, tratamentos de câncer e vacinas para crianças durante a pandemia. "Há uma consequência real e muito real na saúde nessas paralisações que precisam ser equilibradas à medida que tentamos reabrir a economia e seguir em frente".

Ainda assim, os especialistas em saúde pública contam com o aumento do número de casos de covid-19 com a reabertura (dos estabelecimentos). No sábado, o Texas registrou seu maior pico de novos casos em um dia durante a pandemia, com 1.815 diagnósticos. As autoridades atribuíram isso a um surto na cidade de Texas Panhandle e a um aumento do número de testes realizados. O governador republicano Greg Abbott manteve a ordem para que todos permanecessem em casa até 30 de abril e permitiu que lojas de varejo, restaurantes e outras empresas reabrissem este mês.

Os governadores afirmam que estão melhor preparados agora para possíveis aumentos de casos, com maior capacidade para testes e estoque de equipamentos de proteção individual (EPI). Eles também disseram que podem responder de maneira mais focada, concentrando-se nas áreas mais atingidas.

No Mississippi, o governador Tate Reeves afrouxou a lei que pedia a todos que ficassem em casa para permitir a reabertura de estúdios de tatuagem e suspender a proibição de torneios de pesca, além de adicionar restrições em sete municípios com uma taxa incomumente alta de casos por habitante.

"A próxima fase", disse o republicano Reeves em recente entrevista coletiva, "é adotar uma abordagem cirúrgica em vez de uma marretada contra esta doença".

Em alguns lugares, empresas, templos religiosos e outras organizações estão se recusando a reabrir ainda. Várias dezenas de pastores e líderes religiosos em Charlotte, Carolina do Norte, declararam que não retomariam os serviços pessoalmente, mesmo que um juiz federal tenha decidido na quinta-feira que tais serviços poderiam ser realizados.

O Missouri estava entre os Estados que avançavam com a reabertura. O governador republicano Mike Parson começou a permitir que várias empresas voltassem a operar desde o dia 4 de maio, e a cidade de St. Louis está permitindo que mais estabelecimentos, incluindo bares, reabram nesta segunda-feira.

Mesmo assim, algumas empresas do Estado expressaram frustração com regras que podem variar de cidade para cidade.

Parrish Lamb, que supervisiona 14 unidades no Missouri de uma rede de academias de ginástica, disse que sua empresa precisa destrinchar uma mistura de regulamentos. "Existem nove unidades que temos aqui no condado de St. Louis nas quais realmente não recebemos nenhuma informação", disse ele, "e apenas uma que está fechada indefinidamente por enquanto".

A rede em que trabalha, Orangetheory, abriu quatro unidades na região este mês, e ele disse que muitos clientes regulares estavam ansiosos pelo retorno às atividades. "Há uma procura reprimida por pessoas que querem voltar a se movimentar", disse Lamb. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA