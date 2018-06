A morte da política migratória europeia

GENEBRA - Nos últimos anos, a Europa militarizou sua fronteira com a África. Não se teme a invasão de um Exército bem treinado, mas milhares de miseráveis em busca de oportunidades. O continente criou e encheu de dinheiro uma agência para proteger suas fronteiras, a Frontex. Governos europeus ainda fecharam acordos com os maiores ditadores africanos - fornecem barcos, armas e tecnologia a fim de que controlem sua população. A Alemanha chegou a estabelecer como política o financiamento de centros de refugiados, com a condição de que sejam construídos do outro lado da fronteira. Ou seja, na África.

"Nenhum muro bloqueia quem está desesperado", alertou ontem a Organização Internacional de Migrações. Com uma repressão maior, mais perigosa ficou a viagem por mar. Em seis anos, houve quase 7 mil mortos no Mediterrâneo, segundo a ONU. O que mais assusta a entidade é que, recentemente, relatos indicam que muitos morrem ao pular dos barcos quando a guarda costeira da Europa os ameaça com a volta para a África.