A morte em debate As grandes campanhas eleitorais têm a vantagem de ressaltar problemas fundamentais jamais resolvidos. É o caso das eleições presidenciais deste ano na França. A ignomínia dos atentados de Toulouse permitiu à França interrogar-se sobre assuntos capitais e jamais examinados a fundo, ou seja, a eficácia da polícia antiterrorismo, a ausência de integração dos imigrantes nos subúrbios das grandes cidades, os odores do antissemitismo, a xenofobia etc.