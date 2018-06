A nova matriz econômica do FMI É como se petistas como Guido Mantega ou Márcio Pochmann tivessem voz na organização mais odiada pela esquerda, o Fundo Monetário Internacional (FMI). Um artigo de três economistas do fundo causou furor com propostas que lembram nossa “nova matriz econômica”. Os autores questionam o receituário canônico do FMI contra as crises, formulado no Consenso de Washington, dos anos 1980. Criticam dois pilares: livre fluxo de capitais e austeridade fiscal. Dizem que o fundo errou ao descuidar da desigualdade. Usam até a palavra proibida para definir tais políticas – “neoliberalismo”. “Nenhuma agenda fixa entrega bons resultados a todos os países todas as vezes”, afirmam. Para entender o sucesso do Chile, recomendam não o liberal Milton Friedman, mas o keynesiano Joseph Stiglitz. O economista-chefe Maurice Obstfeld pôs panos quentes. Chamou a discussão de “evolução, não revolução”. Pelo teor da celeuma, ele tem agora de administrar o “dissenso de Washington”.