A portas fechadas, líderes do PC da China discutirão mudanças

Esta reunião anual do Comitê Central do Partido Comunista, com duração de cinco dias, terá como tema oficial as discussões sobre como estimular o "sistema cultural" da China - suas editoras estatais, trupes artísticas e emissoras de rádio e TV, que vivem na corda-bamba para equilibrar as exigências do mercado com os ditames da propaganda estatal.

Mas os líderes nacionais e provinciais também terão a oportunidade de discutir as nuvens que estão se formando sobre a economia chinesa e o delicado processo de escolha de uma nova liderança que substituirá o presidente Hu Jintao e o premiê Wen Jiabao, que deixarão seus cargos após o congresso partidário de 2012.

Como de hábito, o evento, com cerca de 370 participantes, entre titulares e assessores, deve ser realizado no inacessível Hotel Jingxi, na zona oeste de Pequim.

O governo normalmente se limita a divulgar posteriormente um sumário vago das discussões. Analistas dizem que a reunião pode prenunciar mudanças, mas não irá levar a medidas imediatas.

Além disso, o processo sucessório deixa os dirigentes ainda mais cautelosos, desestimulando apostas políticas que possam ameaçar seus interesses.

"Acho que, nesse nível, muitas coisas estão bastante incertas, porque realmente cabe aos líderes máximos negociarem quem deve ficar, quem será promovido e quem não será. Acho que essa parte (a liderança que sucederá a Hu e Wen) não está clara", disse o cientista político Bo Zhiyue, do Instituto da Ásia Oriental da Universidade Nacional de Cingapura.

O vice-presidente Xi Jinping e o vice-premiê Li Keqiang são favoritos para ascenderem aos cargos principais, mas o restante do novo Comitê Central Permanente, o núcleo de poder do partido, só deve ser definido no ano que vem, por meio de um complicado toma lá, dá cá, disse Bo.

"Gradualmente, vão reduzir (a escolha) a duas ou talvez uma longa lista de candidatos ao 18o Comitê Central. Mas, quanto à liderança máxima - os membros do Politburo e os membros do comitê permanente do Politburo -, realmente se trata, mais ou menos, de uma barganha entre as elites", disse Bo.

O 18o Comitê Central será escolhido no Congresso partidário do final de 2012.