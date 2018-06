A presidência e a troca favores Com uma fortuna estimada em US$ 23,6 bilhões, Liliane Bettencourt é a mulher mais rica da França e a 15.ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking da revista Forbes. Liliane, de 88 anos, é a principal acionista da L'Oréal. De acordo com sua ex-contadora, Claire Thibaud, Patrice de Maistre, que administrava a fortuna de Liliane, fazia doações ilegais para o caixa 2 do presidente, especialmente para Eric Woerth, tesoureiro do partido governista e ministro do Trabalho de Sarkozy. Em contrapartida, Woerth teria feito vista grossa às evasões fiscais da bilionária quando era ministro do Orçamento.