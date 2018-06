'A revolução é do povo', diz militante chavista

Juan Contreras queria ser jogador de futebol. Diz ter sido um bom meio-campista. As circunstâncias, no entanto, levaram-no à militância política e à luta armada. Ele é um dos principais líderes comunitários da favela 23 de Enero, em Caracas, um dos principais redutos eleitorais do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Para ele, o futuro da revolução bolivariana não depende apenas de seu líder.

"Chávez pode morrer amanhã, depois de amanhã, não importa", disse Contreras ao Estado. "A presidência é do povo, a revolução é nossa." De acordo com ele, o estado de saúde do presidente não vai impedir a consolidação da construção do socialismo na Venezuela.

Para ele, a oposição conservadora e a imprensa venezuelana torcem contra a saúde do presidente. "Mataram Fidel (Castro) várias vezes, mas ele viverá até os 120 anos", afirmou. "Com Chávez, vai ser a mesma coisa na Venezuela."

Ditadura. Contreras, de 50 anos, começou cedo na militância política. Ele se orgulha do histórico de resistência do bairro, que remonta à ditadura de Marcos Pérez Jiménez, nos anos 50. A favela, que começou como um conjunto habitacional construído pelo presidente, foi rebatizada de 23 de Enero após seus moradores terem apoiado o golpe contra ele nessa data.

Ainda adolescente, o líder comunitário tomou contato com ideias esquerdistas. Na juventude, chegou a pegar em armas contra a repressão policial. "Eu usava um cabelo afro e a polícia sempre me parava por causa disso", conta.

Com a chegada de Chávez ao poder, em 1999, Contreras diz que a vida no bairro melhorou. "Antes de Chávez, não podíamos andar com camiseta do Che Guevara na rua", lembra. "Agora, temos acesso a luz, água e outros serviços, como escola, médicos e internet."

Futebol. Sua sala, na rádio comunitária Simón Bolívar, que alcança toda a capital venezuelana, tem um computador e uma escrivaninha cheia de papéis. As paredes são decoradas com quadros com imagens que remetem à libertação da Palestina, ao movimento separatista basco ETA e a organizações de esquerda latino-americanas. Seu discurso é bem articulado e sério. Contreras só relaxa mesmo na hora de falar sobre futebol. "Sou fã de Kaká e Ronaldinho", diz.