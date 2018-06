A usina no caminho Foram retomadas em Genebra as negociações envolvendo o programa nuclear iraniano, depois que a última rodada, há duas semanas, fracassou quando a França se opôs ao acordo que parecia ter sido alcançado entre iranianos e as grandes potências. O novo presidente do Irã, Hassan Rohani - que não é um falcão, tampouco um reformador, mas um homem realista - deseja o acordo. É verdade que ele é vigiado de perto pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, que mantém uma posição mais radical.