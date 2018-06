A vida dentro de um pequeno contêiner

Yusyus é um dos cerca de 14 mil moradores do Centro de Acomodação em Harran (a 40 km de Sanliurfa), um dos campos para refugiados sírios construídos pelo governo turco. Cercados por muros com arame farpado, os campos têm a entrada de visitantes controlada para, segundo o governo, garantir a segurança de quem vive lá. Para os refugiados, a passagem é livre.

No local, são 2 mil contêineres, com dois cômodos, um banheiro e uma pequena cozinha, tudo em 21 metros quadrados, onde vivem, em média, de 6 a 7 pessoas em cada unidade. Os blocos são divididos em quatro bairros, cada um com um coordenador, chamado de síndico, responsável por mediar conflitos entre moradores e atender eventuais demandas.

A alimentação é responsabilidade das próprias famílias. Cada uma recebe um cartão magnético com US$ 34 (85 liras turcas) por pessoa ao mês, que pode ser usado em um dos três supermercados do campo.

Quando os sírios chegam à Turquia, recebem uma carteira de identificação de “visitante”, que garante a permanência no território, mas não permite que trabalhem ou tenham atividade fixa. Por isso, há nos campos atividades artesanais para que os adultos consigam uma ocupação e escolas para as crianças - da creche ao ensino médio. O ensino é na língua original da população que ali vive.

Fevzi Haculi, de 65 anos, era professor de arte em Alepo, de onde fugiu há um ano, e se candidatou para dar aulas para os sírios no campo. Ele pensa em voltar para a cidade natal para ajudar a reconstrui-la. Três dos 11 filhos de Haculi ficaram na Síria lutando ao lado dos opositores ao governo de Bashar Assad. Para lembrar da terra natal, o professor pintou um quadro com a última paisagem que viu de sua janela antes de fugir e o mantém em sua sala de trabalho. “Somos donos daquela terra e lutamos por ela. Só estou aqui porque preciso cuidar das minhas filhas.”

No campo em Nizip (a 40 km de Gaziantep), um dos primeiros a serem construídos pelo governo turco, vivem hoje 10.700 sírios em 1.800 tendas. Os banheiros são comunitários e o chão, de terra. Além da infraestrutura comum a todos os campos - hospital, escola, supermercado, oficinas de artesanato, segurança -, a direção em Nizip montou um sistema eleitoral para escolher os síndicos dos 11 bairros.

“As pessoas perderam a capacidade de pensar livremente. Estamos tentando ajudar nesse processo”, afirma Celal Demir, assistente da direção do campo, enquanto mostra à reportagem a página criada na internet para divulgar as atividades do local.

Mustafa Kerkus, de 57 anos, foi um dos eleitores que deixaram sua tenda na manhã do dia 22 de dezembro para votar pela primeira vez em sua vida. No frio de 4ºC, ele abriu seu voto e disse que escolheu um vizinho por ter promessas que o agradavam. “Na Síria, a eleição é de um candidato só. Não tem sentido votar”, lamenta.

Próximo dali, em uma tenda de pouco mais de 8 metros quadrados, uma jovem de 17 anos cuida de seus dois filhos pequenos que já nasceram no campo. Tímida, não quer revelar o nome, mas ao falar rapidamente diz apenas que tem esperança de conseguir voltar para casa e reconstruir a vida.