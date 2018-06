Abbas ameaça dissolver Autoridade Palestina

Abbas disse que as políticas israelenses deixaram o governo da região sem poder e afirmou que se Israel continuar este caminho "deve vir e liderar a Autoridade".

A declaração foi feita às vésperas do prazo final para um acordo de paz definido pelo secretário de Estado norte-americano, John Kerry, que se encerra na próxima terça-feira, após um período de nove meses.

As conversas sobre um possível acordo estão estagnadas e nenhuma das partes demonstra disposição de avançar em temas relevantes.

Abbas afirmou que as conversas podem seguir mesmo depois do prazo final, mas ressaltou que a retomada do diálogo dependerá de Israel interromper a construção de assentamentos judaicos em terras reivindicadas pelos palestinos. Fonte: Associated Press.