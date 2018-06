Abbas ameaça fim de acordo se Hamas não ceder poder

Abbas disse a repórteres no Cairo na noite de sábado que não pode aceitar a situação atual em Gaza. Segundo ele, se o Hamas não aceitar uma autoridade central, "não iremos aceitar uma parceria com ele".

O Hamas controla Gaza desde que derrotou as forças de Abbas em 2007. Em profundo isolamento internacional, o Hamas concordou com a formação de um novo governo de unidade com a Fatah, de Abbas, em junho. Mas ainda não cedeu o poder, mesmo depois de uma devastadora guerra contra Israel.

Ismail Radwan, líder do Hamas, criticou os comentários de Abbas, afirmando que eles contradizem o espírito da nova parceria. Fonte: Associated Press.