Abbas compara assentamentos israelenses a limpeza ética

NAÇÕES UNIDAS - “É uma campanha de limpeza étnica contra o povo palestino através da demolição de seus lares”. Foi nesses termos que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, definiu a construção de assentamentos palestinos no território de Jerusalém Oriental nesta quinta-feira, 27. A área é reivindicada pelos palestinos como sede para um futuro Estado nacional.

Os comentários de Abbas vieram pouco antes da fala agendada do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O líder também fez menções a um novo pedido de reconhecimento internacional na ONU, mas não especificou exatamente quando requererá à Assembleia Geral que o vote.

A Autoridade Palestina reivindica o reconhecimento do Estado palestino Estado não-membro, o mesmo status do Vaticano na Assembleia Geral da ONU. O pedido tem apoio do Brasil e contrasta com aquele feito no último ano ao Conselho de Segurança, pela admissão do Estado como membro pleno. A tentativa anterior falhou.

Abbas insistiu que o novo pedido por reconhecimento “não tentava deslegitimar Israel, mas antes estabelecer um Estado que deveria ser estabelecido: a Palestina”.