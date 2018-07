Abbas demonstra descrença na ONU sobre retomada de negociações

BOGOTÁ - O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, afirmou nesta terça-feira, 11, na Colômbia que "as Nações Unidas não vão solucionar os problemas que se solucionam na mesa de negociações", sugerindo que os palestinos deverão negociar com Israel de qualquer maneira.

Veja também:

VISÃO GLOBAL: Governo de Israel é o pior inimigo de Israel

PARA ENTENDER: Admissão é um processo lento

HOTSITE: A busca pelo Estado palestino

Segundo ele, embora seja possível conseguir algum resultado na ONU - organismo ao qual os palestinos pediram adesão como Estado independente -, o líder destaca a necessidade de voltar à mesa de negociação com Israel.

Abbas, que chegou à Colômbia no domingo à noite, se reuniu nesta terça-feira com o presidente do país, Juan Manuel Santos, durante uma hora e meia aproximadamente. Em seguida, ambos ofereceram uma entrevista coletiva na sede da Presidência colombiana.

Santos reiterou a postura de seu governo em favor de um reatamento das negociações entre Israel e palestinos, mas não do reconhecimento do Estado palestino membro da ONU sem que antes o povo árabe tenha resolvido seus problemas com os israelenses. "Temos um desejo genuíno de que o povo palestino possa ter seu Estado e possa viver em paz com o povo israelense", disse Santos na entrevista coletiva.

Abbas, que pretende viajar ainda nesta terça-feira para a Venezuela, realiza uma viagem pela América Latina para promover o apoio regional ao reconhecimento da Palestina como Estado independente. Nesta viagem, o líder já passou por República Dominicana e El Salvador.

A escala na Colômbia é considerada fundamental para a AP, pois Bogotá é um dos poucos da América Latina que não apoia o reconhecimento da Palestina na ONU e possui atualmente um assento rotativo no Conselho de Segurança da organização.