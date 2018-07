Abbas diz que é hora da Europa reconhecer o Estado palestino

Associated Press

ESTRASBURGO - O presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas urgiu os países europeus que já haviam expressado anteriormente a disposição de reconhecer um Estado palestino que "não há hora mais apropriada do que agora".

Abbas falou à assembleia parlamentar do Conselho da Europa nesta quinta-feira, 6, após pedir no mês passado o reconhecimento do Estado palestino nas Nações Unidos. Israel e Estados Unidos já se manifestaram contra a requisição.

A assembleia incitou os seus seis membros no Conselho de Segurança - França, Rússia, Reino Unido, Alemanha, Portugal e Bósnia - a apoiar o pedido palestino.

Em Estrasburgo, Abbas saudou o incentivo e afirmou que alguns países europeus, que ele não identificou, disseram que iriam reconhecer um Estado palestino "na hora apropriada".