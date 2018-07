Abbas diz que palestinos estão irritados com os Estados Unidos

RAMALLAH - O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, disse nesta quinta-feira, 6, que os palestinos estão irritados das políticas dos Estados Unidos, mas garantiu que trata-se de "um raiva civilizada", o que significa que o sentimento não vai se converter em violência. Os americanos prometeram vetar no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) o pedido de adesão do Estado palestino à entidade.

As declarações de Abbas fazem eco a um crescente sentimento de frustração dos palestinos com a postura dos Estados Unidos, vista como totalmente favorável a Israel. Além dos americanos ameaçarem vetar no Conselho de Segurana o pedido de adesão, o Congresso de Washington ameaça suspender um terço da ajuda anual destinada pelos americanos aos palestinos, de US$ 200 milhões.

Os protestos têm sido pequenos, com a queima pública de bandeiras dos Estados Unidos e de fotos do presidente Barack Obama. Na terça-feira desta semana, cerca de 30 pessoas se aproximaram de um comboio diplomático americano que estava em Ramallah, na Cisjordânia, gritando "Que vergonha". Um sapato também foi atirado na porta de um restaurante onde diplomátas americanos estavam. Jogar sapatos contra uma pessoa é uma ofensa nos países árabes.

Funcionários de Washington não comentam publicamente os sinais de ressentimento e frustração, mas de maneira privada minimizam o problema. "Jogar um sapato não é evidência de um crescente sentimento antiamericano entre os palestinos", disse um diplomata, sob anonimato.

Mas o corte potencial na ajuda anual aos palestinos poderá piorar a situação. Os Estados Unidos são o país que mais contribuem individualmente com os palestinos. A ajuda total em 2011 deverá chegar a US$ 600 milhões.

'Agressão'

A ameaça de Washington de bloquear o reconhecimento da Palestina na ONU é um "ato de agressão", disse o escritor palestino Hani al-Masri, que boicotou a recepção aos embaixadores dos Estados Unidos em Ramallah. Outros dizem que não foram ao evento porque temiam ser isolados e discriminados nas suas comunidades.

"Eu não acredito que qualquer outra administração de Washington tenha ido tão longe em demonstrar lealdade a Israel", disse a ativista e intelectual palestina Hanan Ashrawi, que participou da delegação de Abbas na ONU. "As pessoas estão furiosas" ela disse, sobre o sentimento em relação aos americanos na Cisjordânia. As informações são da Associated Press.