Abbas diz que suas ordens conduzirão governo com Hamas

Abbas falou para os membros da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), dois dias depois que Israel suspendeu as negociações para um acordo de paz com os palestinos. O afastamento aconteceu devido à decisão das facções palestinas rivais Hamas e Fatah de selarem uma reconciliação para a união dos governos.

Os líderes de Israel acusam Abbas de escolher o Hamas em detrimento de um possível acordo de paz com Israel. No entanto, a suspensão das conversas veio em um momento em que as negociações estavam estagnadas, sem nenhum avanço significativo nos últimos nove meses.

A reconciliação entre Fatah e Hamas prevê um governo interino em um mês e a realização de eleições gerais no médio prazo. A divisão palestina ocorreu em 2007, quando o Hamas ocupou a faixa de Gaza das forças de Mahmoud Abbas.

Historicamente, Israel e os países do Ocidente consideram o Hamas um grupo terrorista. Fonte: Associated Press.