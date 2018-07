Abbas encontra líderes judaicos em Londres Os presidentes do Congresso Judaico Mundial (CJM), Ronald Lauder, e do Congresso Judaico Latino-Americano (CJL), Jack Terpins, reuniram-se ontem em Londres com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e destacaram o papel que as comunidades palestinas e judaicas espalhadas pelo mundo podem ter na resolução do conflito.