Abbas nega que busca por Estado palestino na ONU prejudique diálogo

SANTO DOMINGO - O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, afirmou nesta sexta-feira, 7, que a solicitação de reconhecimento do Estado palestino membro pleno da Organização das Nações Unidas (ONU) não contradiz "em absoluto" as negociações com Israel nem pretende se chocar com os Estados Unidos ou com qualquer outra nação.

"O pedido de reconhecimento de nosso Estado não é um ato unilateral e também não constitui um obstáculo nas negociações", disse o líder palestino durante seu discurso em uma sessão conjunta extraordinária das duas câmaras parlamentares da República Dominicana, onde Abbas faz nesta sexta-feira uma visita oficial.

Ele assinalou que o pedido de ingresso na ONU, apresentado no dia 20 de setembro, não pretende "colidir com os Estados Unidos ou com outros países". "Somos amigos dos americanos e não queremos disputas. O que se pretende é ganhar a legitimidade de nossa existência como povo, que tem direito à autodeterminação", assinalou.

O líder palestino acusou Israel de romper os acordos no longo processo de paz e de manter uma "incessante" ocupação dos territórios palestinos.

Abbas chegou na quinta-feira à noite a Santo Domingo no marco de uma viagem que inclui El Salvador e Colômbia para promover o reconhecimento da Estado palestino como membro da ONU.

Sua viagem pela América Latina busca reforçar as relações com a região e convencer o Governo da Colômbia, país que atualmente é membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que dê seu apoio para a causa palestina.