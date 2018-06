Abbas ordena uso oficial de 'Estado da Palestina' Ramallah, 6 (AE) - O presidente palestino Mahmoud Abbas ordenou neste domingo o uso de novos passaportes, carteiras de identidade, carteiras de motorista e timbres com a inscrição "Estado da Palestina", segundo informou a agência de notícias oficial, WAFA. Ainda segundo a agência, a decisão ocorreu após os palestinos terem obtido sucesso no final do ano passado como Estado-membro observador nas Nações Unidas, com a oposição ferrenha de Israel e dos EUA.