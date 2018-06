Abbas: palestina não reconhece Israel como Estado judeu

"Em 1993, nós já reconhecemos Israel", Abbas disse aos membros da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), acrescentando que o povo palestino não deveria ser forçado a ir um passo além e reconhecer a identidade religiosa de Israel.

O reconhecimento de Israel como um "Estado judeu" era uma das principais exigências no processo de paz mediado pelos Estados Unidos, que foi suspenso depois que, na quarta-feira, o governo liderado por Abbas assinou um acordo de reconciliação com o movimento islâmico Hamas.

Em entrevista esta semana, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, disse que o país deve resistir à pressão para retomar as negociações com o presidente da Palestina. Segundo Lieberman, Abbas está envolvido em "uma política de terror" e entrou em acordo com Hamas para frustrar qualquer possibilidade de paz entre as duas nações.

Historicamente, Israel e os países do Ocidente consideram o Hamas um grupo terrorista. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.