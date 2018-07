Abbas pede ajuda de El Salvador no processo de paz

"Nós entendemos que o presidente Abbas quer compartilhar conosco como ele vê o processo nas Nações Unidas", disse o ministro de Relações Exteriores Hugo Martinez.

Abbas, que agradeceu ao líder salvadorenho pelo reconhecimento da Palestina como um Estado soberano, também pediu a Funes que seu país seja mediador no processo de paz com Israel.

"Senhor presidente, você pode ter um papel conciliador entre a Palestina e Israel num acerto final", disse Abbas.

Embora El Salvador tenha reconhecido a Palestina como um "Estado livre, soberano e independente" em 25 de agosto, San Salvador não disse ainda que posição vai tomar na ONU.

"Antes de divulgar nossa posição, queremos ouvir o ponto de vista do presidente Abbas", disse Martinez no sábado.

Após a reunião com Funes, Abbas viajou para Bogotá para um encontro com o presidente colombiano Juan Manuel Santos, que já disse que a Colômbia vai se abster na votação pelo reconhecimento na ONU.

A Colômbia, que ocupa um assento não permanente no Conselho de Segurança, argumentou que o reconhecimento do Estado palestino deve ocorrer por meio de negociações com Israel.

Abbas, que foi recebido na base aérea de colombiana de Catam, deve permanecer na Colômbia até terça-feira, quando terá uma reunião com Santos.

A ação tomada pelos palestinos, que pedem o reconhecimento de seu Estado na ONU, sofre forte oposição dos Estados Unidos e de Israel, que dizem que um Estado palestino só pode surgir por meio de negociações bilaterais.

Seis dos membros do Conselho de Segurança - Brasil, China, Índia, Líbano, Rússia e África do Sul - indicaram publicamente seu apoio ao pedido palestino. As informações são da Dow Jones.