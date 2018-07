Abbas se diz disposto a dialogar com Israel 'a qualquer momento'

BOGOTÁ - O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, disse nesta segunda-feira, 10, que está pronto para retomar "a qualquer momento" as negociações de paz - atualmente estagnadas - com Israel, segundo informações da agência AFP. As declarações do líder palestino foram feitas na Colômbia, um dos países que faz parte de sua viagem pela América Latina.

"Somos a favor de negociações pacíficas que conduzam à criação de um Estado palestino ao lado do já criado Estado de Israel. Em cada momento estamos dispostos a retornar à mesa de negociações se os israelenses tiverem a mesma disposição", completou. "Vamos pelo caminho pacífico, não queremos recorrer a outro modo", finalizou Abbas.

O líder palestino ainda afirmou que o pedido de reconhecimento do Estado palestino enviado ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro "não contradiz em nada as negociações" com Israel. Abbas entregou a petição na Assembleia-Geral do órgão, embora Estados Unidos e israelenses sejam completamente contrários à iniciativa.

O líder palestino, por fim, relembrou que, em 23 de setembro, declarou que os palestinos aceitavam totalmente a resolução do Quarteto para o Oriente Médio. O grupo, formado por Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU, propôs que ambos os lados tomassem medidas que favorecessem a volta do diálogo em poucos meses. Há uma meta também para que um acordo seja fechado até setembro de 2012.

Mais recentemente, no último dia 6, ante o Parlamento Europeu, Abbas disse que sua ofensiva diplomática na ONU era "a única alternativa" que resta ante a paralisação das conversas com Israel, país que negou querer "isolar".

Abbas chegou à Colômbia no domingo. O país, que é seu principal destino durante a viagem à América Latina, é um dos membros do Conselho de Segurança da ONU, mas diferentemente dos demais latino-americanos, não apoia o reconhecimento do Estado palestino.

ERRATA: Havia sido publicado anteriormente que a Colômbia apoia o reconhecimento do Estado palestino, o que não ocorre. A Colômbia mantém uma postura alinhada à dos Estados Unidos, de que somente a solução negociada é viável para o impasse no Oriente Médio.