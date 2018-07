Abbas se diz disposto a negociar com Israel a partir de discurso de Obama

O líder palestino Mahmud Abbas ao lado do general Tantawi, do Egito, nesta segunda

CAIRO - O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, expressou nesta segunda-feira, 30, no Cairo, a disposição dos palestinos a retomar as negociações com Israel a partir do discurso que o presidente americano, Barack Obama, proferiu em 19 de maio.

Veja também:

Mapa: as fronteiras da guerra no Oriente Médio

Leia a íntegra do discurso de Obama

Segundo a agência oficial de notícias egípcia Mena, Abbas deu estas declarações durante sua reunião com o chefe do Conselho Supremo das Forças Armadas egípcias, general Hussein Tantawi.

Abbas se referia ao discurso de Obama sobre o Oriente Médio no qual afirmou que "as fronteiras de Israel e Palestina devem se basear nas linhas de 1967", um anúncio que representa um claro apoio às reivindicações dos palestinos para seu futuro Estado.

O presidente da ANP assinalou ainda que as futuras negociações com Israel devem ser baseadas na Iniciativa Árabe de Paz, aprovada em 2002 e que fixa os parâmetros para encerrar o conflito entre palestinos e israelenses.

No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deixou claro que Israel não pode aceitar as fronteiras vigentes antes da guerra de 1967.