Abbas se diz pronto a retomar negociações com Israel O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, se disse pronto nesta segunda-feira, na Colômbia, a retomar as negociações do processo de paz com Israel "a qualquer momento". "Nós somos favoráveis às negociações de paz que levem à criação de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel", disse Abbas na capital colombiana, onde iniciou uma viagem para obter apoio dos países latino-americanos ao pedido de adesão da Palestina à ONU.