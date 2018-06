Abe diz que Japão e China devem evitar erros de alemães e britânicos na 1ª Guerra O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que seu país e a China devem evitar a repetição dos erros cometidos no passado por Grã-Bretanha e Alemanha, que lutaram um contra o outro na Primeira Guerra Mundial apesar dos profundos laços econômicos, de acordo com o porta-voz do governo japonês em Tóquio.