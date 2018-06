Abe mantém nomes em reforma no governo japonês O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, manteve os principais nomes de sua equipe econômica na primeira reforma desde que assumiu o cargo em 2012. Os chefes do Ministério das Finanças, Taro Aso, e da pasta de Economia e Política Fiscal, Akira Amari, continuaram nos postos. As mudanças na liderança do Partido Liberal Democrático devem manter o apoio dos parlamentares ao seu governo.