Aborto forçado renova críticas à política de 1979

As autoridades de Pequim administram o controle familiar com mão de ferro e costumam destacar os aspectos positivos da política, como o fato de ela ter supostamente evitado o nascimento de 400 milhões de pessoas entre 1979 e 2011 - o que teria facilitado o investimento em infraestrutura.

Mas com 513 milhões de usuários da internet, é cada vez mais difícil para o governo controlar a narrativa sobre as políticas públicas. Entre elas o controle de natalidade é uma das que contam com menor simpatia da população.

Depois de sua adoção, em 1979, o limite de um filho foi flexibilizado na zona rural, onde as famílias podem ter um segundo filho sempre que o primeiro for do sexo feminino. Os integrantes das chamadas minorias étnicas, que representam cerca de 8% da população, também estão isentos do controle.

Em razão das exceções, o limite de um filho acaba sendo aplicado a estimados 40% da população, ou 540 milhões de pessoas, quase todas moradoras das cidades. / C.T.