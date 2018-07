Abu Qatada é libertado após recurso contra deportação

LONDRES - O clérigo islâmico Abu Qatada foi libertado da prisão após ter vencido recurso contra a sua deportação do Reino Unido para a Jordânia, onde enfrentaria acusações de terrorismo, anunciou nesta terça-feira, 13, o governo britânico.

Abu Qatada, clérigo jordaniano nascido nos territórios palestinos, foi condenado à revelia na Jordânia por planejar ataques em 1999 e 2000, e vai enfrentar outro julgamento se for deportado do Reino Unido.

A Comissão Especial de Recursos para Casos de Imigração afirmou ontem, ao impedir a deportação de Qatada, que não estava convencida de que ele não seria torturado para obtenção de evidências que levassem a sua condenação na Jordânia.

O governo do Reino Unido, que pretende recorrer da decisão, tenta desde 2001 fazer com que Qatada seja expulso do país.

As informações são da Associated Press