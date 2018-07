Abuso evoca Abu Ghraib Em 2004, soldados americanos torturaram e abusaram sexualmente de detentos na prisão iraquiana de Abu Ghraib, a 32 km de Bagdá. Fotos publicadas no MySpace ganharam repercussão no programa 60 Minutes, da rede de TV ABC e obrigou o então chefe do Pentágono, Donald Rumsfeld, a se retratar. Após um inquérito militar, 11 oficiais foram condenados, entre eles Lynndie England, conhecida por colocar uma coleira em um preso iraquiano e tirar fotos de outros detidos nus.