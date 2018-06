Acabem com a epidemia de armas

“Todas as pessoas dignas estão desoladas e furiosas com o mais recente massacre de inocentes na Califórnia. A polícia e agências de inteligência ainda buscam os motivos que provocaram essa carnificina, incluindo saber como os assassinos estariam ligados ao terrorismo internacional. É o correto e apropriado. Mas os motivos não importam para os mortos, como não importaram no Colorado, Oregon, Carolina do Sul, Virgínia, Connecticut e em muitos outros lugares.

A atenção e a cólera dos americanos também deve ser dirigida para os seus líderes eleitos, cuja função é nos manter em segurança, mas que valorizam muito mais o poder político e o dinheiro de uma indústria dedicada a lucrar com a propagação descontrolada de armas com um poder fogo cada vez mais maior.

É um ultraje moral e uma desgraça nacional o fato de civis conseguirem comprar legalmente armas destinadas especificamente a matar pessoas com uma velocidade e eficiência brutais. Essas são armas de guerra, levemente modificadas e deliberadamente comercializadas como instrumentos de machos que querem fazer justiça com as próprias mãos. Os líderes eleitos dos EUA oram pelas vítimas de armas de fogo e depois rejeitam as restrições mais básicas para a posse de armas usadas para assassinatos em massa, como ocorreu na quarta-feira. Eles procuram desviar nossa atenção com argumentos sobre o terrorismo mundial.

Mas vamos deixar claro: essas matanças são todas, à sua maneira, atos terroristas. Os oponentes do controle de armas afirmam, como fazem depois de cada carnificina, que nenhuma lei pode impedir com segurança um criminoso específico. O que é verdade. E se referem, muitos com sinceridade, aos desafios constitucionais para impor uma legislação eficaz sobre o controle de armas.

Esses desafios existem. Eles sublinham que determinados assassinos obtiveram armas ilegalmente em lugares como a França, Inglaterra e Noruega, países com leis severas sobre o porte de armas. Sim, é verdade. Mas pelo menos aqueles países estão tentando. Os EUA, não. Pior, os políticos se tornam cúmplices dos possíveis assassinos ao criarem mercados de armas e os eleitores permitem que esses políticos mantenham seus cargos.

Já está na hora de parar de falar sobre conter a propagação de armas de fogo e em vez disto reduzir drasticamente o seu número – eliminando algumas grandes categorias de armas e munição.

Não é necessário debater a redação da Segunda Emenda. Nenhum direito é ilimitado e imune a uma regulamentação racional. Certos tipos de armas, como os rifles de combate ligeiramente modificados usados na Califórnia, e determinados tipos de munição, têm de ser proibidos. É possível definir essas armas de uma maneira clara e eficaz e isso exigirá que os americanos que as possuem renunciem a elas para o bem dos seus semelhantes.

Que melhor período do que durante uma eleição presidencial para mostrar que nossa nação conserva sua noção de decência?” / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO