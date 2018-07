Ação de piratas mata 12 chineses no Rio Mekong Pelo menos 12 marinheiros chineses que viajavam pelo Rio Mekong, que corta o Sudeste Asiático, morreram ao serem atacados por piratas. Uma pessoa está desaparecida. Os corsários atacaram dois navios de bandeira chinesa e massacraram parte da tripulação na região do Triângulo Dourado, no norte da Tailândia. A imprensa tailandesa noticiou que forças locais tomaram as embarcações dos piratas após intensa troca de tiros. Nos barcos, foi apreendido um estoque de anfetamina avaliado em US$ 3,2 milhões.