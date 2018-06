Ação põe em dúvida segurança de bases militares dos EUA Diariamente, centenas de funcionários da base da Marinha atacada na segunda-feira entram no local com seus carros ou a pé, mostrando o crachá e passando por um scanner. Não há detectores de metais, as pessoas - assim como suas e bolsas ou mochilas- não são revistadas. E isso ocorre em todas as instalações militares dos EUA, embora oficiais estejam empenhados em obter um equilíbrio entre proteger os locais e, ao mesmo tempo, mantê-los acessíveis aos funcionários e suas famílias.