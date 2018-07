Ação suicida mata 13 soldados dos EUA no Afeganistão

A explosão, que ocorreu quando o comboio atravessava a Universidade Americana, provocou uma bola de fogo e espalhou estilhaços pela rua. Uma fumaça negra densa saía dos destroços gerados pela explosão.

A Otan informou que 13 pessoas a serviço da organização tinham morrido, mas autoridades dos EUA confirmaram que todas as vítimas eram norte-americanas. O Ministério do Interior do Afeganistão informou que três civis afegãos e um policial também tinham morrido no ataque. Oito outros afegãos, incluindo duas crianças e quatro outros civis, ficaram feridos, disse o chefe dos hospitais de Cabul, Kabir Amiri.

A milícia Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque de Cabul, assim como por uma ação suicida realizada na área externa de um escritório de inteligência do governo na província de Kunar. As informações são da Associated Press.