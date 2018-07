Achado na costa de SC submarino alemão da 2.ª Guerra Pesquisadores brasileiros disseram que encontraram os destroços de um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) afundado ao largo da costa catarinense. Os pesquisadores, da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, afirmam que o submarino U-513 foi encontrado na noite de ontem a uma profundidade de 75 metros ao largo da costa do Estado.