Achados mais 5 corpos no Costa Concordia Equipes de resgate encontraram ontem mais cinco corpos nos destroços do navio de cruzeiro Costa Concordia, que naufragou nos recifes da Ilha de Giglio, na costa da Toscana, em janeiro. A descoberta dos 5 corpos eleva a 30 o número de mortos no naufrágio. Duas pessoas ainda estão desaparecidas e presumivelmente mortas. Os resgatistas usaram um robô para descobrir os corpos. Desde o naufrágio, o Costa Concordia está parcialmente submerso perto do porto da ilha. Segundo a agência Ansa, os corpos foram encontrados na parte submersa do transatlântico, mas ainda não foram retirados.