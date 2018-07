Achados pés de maconha na casa de Pinochet A polícia chilena encontrou uma plantação de maconha na casa de descanso do ex-ditador Augusto Pinochet, que morreu em 2006, informou a mídia local ontem. O imóvel, localizado 120 km a oeste de Santiago, encontra-se embargado em meio a um processo judicial para esclarecer a origem da fortuna do ex-ditador. A propriedade, de 50 hectares, tem uma capela onde se encontram as cinzas de Pinochet.