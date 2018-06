Acidente aéreo deixa 10 mortos em Monróvia A queda de um avião nas proximidades do aeroporto internacional de Monróvia, na Libéria, matou todas as 10 pessoas que estavam a bordo. As vítimas, além da tripulação, eram integrantes de uma comitiva militar da vizinha Guiné, que visitaria a Libéria. O chefe do Estado Maior do Exército guineano, general Suleyman Kelefa Diallo, está entre os mortos no acidente, cujas causas ainda não foram esclarecidas. A presidente liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, anunciou um dia de luto oficial no país para hoje.