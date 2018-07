Acidente aéreo na Rússia mata 44; oito sobrevivem com ferimentos graves

Oito pessoas sobreviveram com ferimentos graves a um acidente com um avião Tupolev Tu-134 no noroeste da Rússia na madrugada desta terça-feira e que matou 44 pessoas.

Segundo as autoridades locais, a aeronave caiu em uma estrada a cerca de um quilômetro de distância do aeroporto de Petrozavodsk, na República da Karelia, mas se chocou e pegou fogo.

O avião, operado pela companhia RusAir, voava da capital russa, Moscou, a Petrozavodsk, levando 43 passageiros e 9 tripulantes.

A aeronave conseguiu evitar o choque com algumas casas ao lado da estrada.

Segundo relato de testemunhas à agência de notícias russa Interfax, corpos podiam ser vistos sobre o pavimento da estrada.

Um vídeo gravado por celular momentos após o acidente mostra os destroços da aeronave em chamas.

Contatos perdidos

Segundo o governo russo, entre os sobreviventes está um menino de dez anos e uma aeromoça.

Os contatos do avião com os controladores de voo foram perdidos às 23h40 de segunda-feira (16h40 de Brasília).

Segundo um diretor do aeroporto de Petrozavodsk citado pela agência Interfax, as condições meteorológicas na região eram desfavoráveis e o avião descia para o pouso em meio a uma espessa neblina.

Não se sabe se o avião tentou pousar na estrada ou se simplesmente caiu no local.

Uma equipe de investigadores foi enviada de Moscou para o local para analisar as condições do acidente e as caixas-pretas do avião, que foram recuperadas.

A companhia privada RusAir, com sede em Moscou, é especializada em operar voos charter entre o oeste da Rússia e o Leste da Europa.