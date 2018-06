Acidente com avião da Air Canada deixa 23 feridos Um acidente envolvendo um avião da Air Canada na província de Nova Escócia, no Canadá, deixou 23 feridos na manhã deste domingo. O avião, um Airbus A320, fez um pouso "abrupto" no aeroporto internacional de Halifax e derrapou para fora da pista. O fornecimento de energia no aeroporto foi interrompido temporariamente, mas a empresa Nova Scotia Power afirmou que o problema foi rapidamente resolvido.