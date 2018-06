Acidente com avião em Taiwan deixa 12 mortos

O número de mortos no acidente de um avião da TransAsia Airways ocorrido nesta quarta-feira, 4, em Taiwan subiu para 12 e pelo menos outras 16 pessoas estão feridas, segundo as últimas informações oferecidas pela agência taiwanesa "CNA".

O avião, no qual viajavam 58 pessoas, entre elas, cinco membros da tripulação, caiu no rio Jilong em Taipei, a capital, após realizar uma manobra brusca e atingir um viaduto, por razões ainda desconhecidas.

As equipes de emergência transferiram os feridos para quatro hospitais próximos, enquanto os trabalhos de resgate continuam, pois, aparentemente, 30 passageiros ainda estão presos na fuselagem da aeronave.

As equipes que estão no local estão tentando resgatar as pessoas de dentro da aeronave através de um buraco na fuselagem, por onde também estão injetando ar para evitar que o avião afunde.

Neste momento, mais da metade do avião está submersa, segundo as imagens divulgadas por emissoras de televisão locais.

Aparentemente, a parte dianteira, onde se encontra a cabine dos pilotos, está incrustada no fundo do rio.

O acidente ocorreu por volta das 11h locais (1h de Brasília) e as equipes de emergência chegaram rapidamente ao local onde caiu a aeronave com veículos e lanchas, para prestar socorro.

Entre os passageiros, estava um grupo de 31 turistas da China continental, da província de Fujian, segundo a agência oficial chinesa "Xinhua".

O avião, um bimotor turboélice ATR-72 de fabricação franco-italiana, tinha menos de um ano de uso e passou por sua última revisão no dia 26 de janeiro, segundo confirmou um representante da Autoridade de Aviação Civil da ilha.

A aeronave caiu no rio pouco após decolar do aeroporto de Taipei com destino a Jinmen, um arquipélago a oeste de Taiwan.

Algumas fotografias feitas por testemunhas do acidente começaram a circular na internet e mostram o avião realizando uma manobra muito brusca sobre o viaduto antes de cair no rio. Nesta queda, o avião tocou em um táxi com a ponta da asa esquerda antes de se chocar contra a água.

Trata-se do segundo acidente envolvendo essa companhia aérea taiwanesa em menos de um ano, depois que 48 pessoas morreram em julho do ano passado na queda de um avião do mesmo modelo.

Naquela ocasião, a aeronave se acidentou quando precisou realizar um pouso de emergência nas ilhas Penghu por causa das más condições atmosféricas devido à passagem do tufão Matmo. / EFE