Acidente com balão mata 11 pessoas na Nova Zelândia

Este foi o pior acidente aéreo no país em quase 50 anos. O balão em chamas caiu em uma área rural perto de Carterton, uma região conhecida por atrair praticantes de balonismo.

O piloto e cinco casais morreram no acidente. Segundo testemunhas, as chamas chegaram a dez metros de altura a partir da cesta do balão.

De acordo com um policial, duas das vítimas saltaram da cesta antes de o balão atingir o solo, mas não sobreviveram. A única vítima cuja identidade foi divulgada é o piloto e dono do balão, Lance Hopping. As informações são da Associated Press.