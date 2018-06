Acidente com balsa deixa 30 mortos em Bangladesh

O chefe da polícia local, Mohammad Shahabuddin Khan, disse que cerca de 35 pessoas foram resgatadas após o acidente no rio Meghna, quando a balsa colidiu com um barco de carga na madrugada desta terça-feira. Mergulhadores recuperaram 30 corpos de dentro da embarcação, informou ele. Segundo Khan, dentre os mortos há uma jovem, encontrada segurando o corpo sem vida de seu bebê.

"O número de mortos deve subir, na medida em que mais corpos forem encontrados dentro da embarcação", afirmou Khan. "Teremos uma ideia melhor do número de vítimas assim que a balsa for retirada da água." Centenas de pessoas, muitas das quais em prantos, se reuniram perto do local do acidente para procurar familiares e amigos.

A balsa MV Shariatpur-1 viajava de Shariatpur, distrito ao sudoeste, para a capital, Daca. O acidente aconteceu no distrito de Munshiganj, que fica a cerca de 32 quilômetros de Daca.

O sobrevivente Dulal Dewan descreveu as cenas de caos ocorridas depois que a balsa colidiu com outra embarcação. "Eu fui acordado por um grande solavanco", disse o empresário, que dormia no deck de cima da embarcação. "Eu pulei no rio no escuro enquanto a balsa afundava."

"Em minutos, havia gritos em toda a embarcação", disse ele. "As pessoas pediam ajuda."

As estimativas sobre a quantidade de pessoas que estavam na balsa variam. Khan disse que havia cerca de 200, mas Dewan disse aos jornalistas que cerca de 300 pessoas estavam na embarcação quando ela afundou.

É difícil obter números confiáveis, já que os operadores das embarcações dificilmente fazem uma lista de passageiros, a maioria dos quais compra a passagem quando já está a bordo.

Azizul Alam, administrador local, disse que uma investigação já foi pedida para verificar as causas do acidente. Alam disse que a equipes de resgate localizaram a balsa a cerca de 21 metros de profundidade. Segundo ele, uma embarcação de resgate estava tentando levar a embarcação para perto da margem do rio.

Acidentes com balsas em Bangladesh, país com 160 milhões de habitantes, são comuns. As embarcações no país costumam levar mais pessoas do que sua capacidade, há problemas de manutenção e as regras de segurança não são respeitadas. As informações são da Associated Press.