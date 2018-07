Acidente com balsa deixa 40 mortos na Índia

"Havia cerca de 350 pessoas a bordo quando a tempestade dividiu a embarcação em dois e até agora recuperamos cerca de 40 corpos e 150 foram resgatadas ou conseguiram nadar até a margem", disse o chefe de polícia de Assam, J.N. Choudhury.

As pessoas que se salvaram estavam na parte superior da balsa, informou ele. Os detalhes sobre o acidente são escassos em razão da distância da área, o que prejudica a comunicação.

Choudhury disse que o acidente aconteceu no rio Brahmaputra, perto de Fakiragram, no distrito de Dhubri. A região fica a cerca de 350 quilômetros a oeste da capital do Estado, Gauhati, e perto de onde o rio entra em Bangladesh.

A área é cheia de assentamentos à beiro do rio e de pequenas ilhas e os barcos são o meio de transporte mais comum. As balsas costumam ser superlotadas e há pouco respeito às regras de segurança. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.