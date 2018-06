Acidente com balsa deixa mais de 50 feridos em NY

O acidente aconteceu às 8h45 locais (11h45 em Brasília), quando a balsa, com cerca de 340 passageiros a bordo, preparava-se para atracar no Píer 11 de Manhattan. Passageiros disseram que a embarcação chocou-se contra o píer, ao invés de aproximar-se lentamente do atracadouro. "Estávamos nos aproximando do píer a batemos nele. Fomos jogados uns sobre os outros. Eu fui jogada sobre outras pessoas. Havia muita histeria", disse a passageira Ellen Foran.

Dee Wertz, que estava no atracadouro à espera da balsa, disse que a embarcação "estava balançando ao se aproximar. Seu lado direito bateu forte no píer, como uma bomba". A parte direita da proa se abriu com o impacto, mas a balsa atracou normalmente depois disso e os passageiros se apressaram a desembarcar. "Acho que as pessoas só queriam cair fora do barco, o mais rápido que pudessem", disse Wartz. As informações são da Associated Press.