Acidente com barco mata 11 no Zimbábue A rádio estatal do Zimbábue disse que 11 pessoas morreram, a maioria delas crianças, em um acidente de barco, no dia do Natal, em um lago nas proximidades da capital, Harare. A rádio informou nesta segunda-feira que um barco naufragou ontem no Lago Chivero, afogando 11 das 19 pessoas que estavam a bordo. As crianças estavam em uma excursão de férias no lago, 30 quilômetros a oeste de Harare, e tinham idades entre 5 e 14 anos.