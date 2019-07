Acidente com brinquedo em parque na Índia mata duas pessoas; veja vídeo

NOVA DÉLHI - Um acidente em um parque de diversões na Índia deixou ao menos dois mortos e 27 feridos em estado grave. O acidente ocorreu em um brinquedo do Kanakaria Adventure Park, na cidade de Ahmedabad, no oeste do país.

De acordo com a prefeitura local, foram abertas investigações sobre o acidente. O canal NDTV reportou que devem ser feitos ao menos seis indiciamentos e pedidos de prisão preventiva, entre eles o do dono da empresa que cuida do parque.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o brinquedo Discovery – que funciona como um pêndulo – mexendo-se lentamente até se partir. Um pedaço da estrutura caiu no chão.

“Um cano da estrutura principal quebrou”, explicou a Defesa Civil de Ahmedabad ao diário Ahmedabad Mirror. “Como ele quebrou, caberá à perícia determinar.