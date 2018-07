Acidente com cruzeiro na Itália deixa 3 mortos

"Há três mortes confirmadas", afirmou Guiseppe Linardi, graduada autoridade na província de Grossetto, em entrevista à imprensa italiana. Linardi explicou que as dificuldades no resgate dos passageiros levaram à confusão em relação ao número de mortos.

A Costa Cruises, operadora do cruzeiro, confirmou que havia começado a retirada das pessoas do barco, com 3.200 passageiros e 1 mil tripulantes. Segundo a empresa, a embarcação fazia uma travessia pelo Mediterrâneo. Em uma lista de passageiros da companhia, havia mil italianos, 500 alemães e 160 franceses. Não se sabe ainda a causa do acidente. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.