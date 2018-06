Acidente com helicóptero em Londres mata 2 e fere 13 O acidente com um helicóptero que se chocou contra um guindaste e caiu sobre uma rua movimentada do centro de Londres, durante o horário de pico da manhã desta quarta-feira, deixou dois mortos e 13 feridos, informaram autoridades. Os mortos são o piloto e uma pessoa que estava na rua.